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Zelenskiy Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı

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Zelenskiy Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret eden Zelenskiy, Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere ile bir araya gelerek, kendisine taziyelerini iletti. Zelenskiy, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladı.

Büyükelçilik ziyareti hakkında Telegram hesabından yazılı paylaşım yapan Zelenskiy, depremde yaralanan insanlara acil şifalar dilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki yıkıcı depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarını minnetle anıyoruz. Bir anda çok sayıda can alan korkunç trajedi, yüreğimizde derin bir acıya neden oldu. Türk halkının acısını paylaşıyoruz ve bu zor zamanda destek veriyoruz."

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Kaynak: AA / Güncel

Volodimir Zelenskiy Kahramanmaraş Türkiye Kiev Güncel Haberler

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