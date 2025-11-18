Haberler

Zelenskiy, Türkiye'de Rusya-Ukrayna Savaşı Müzakerelerini Yoğunlaştırıyor

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için Türkiye'de müzakerelerin yapılacağını duyurdu. Zelenskiy, İspanya'da yaptığı temaslar sonrası bu açıklamayı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerin yoğunlaştırılması için yarın Türkiye'de görüşmeler yapılacağını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün İspanya'da temaslarda bulunacağını belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geleceğini aktaran Zelenskiy, "İspanya Başbakanı Sanchez ile yapılacak görüşmenin bize daha fazla güç verecek anlaşmalar getirmesini sağlamak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla müzakerelerin yoğunlaştırılması için hazırlık yaptıklarına işaret eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Yarın Türkiye'de görüşmeler var. Müzakereleri yoğunlaştırmaya hazırlanıyoruz ve müttefiklerimize sunacağımız çözümler üzerinde çalışıyoruz. Savaşın sonunu tüm gücümüzle yaklaştırmak Ukrayna'nın birinci önceliğidir. Ayrıca, değişimleri ve esir takaslarını yeniden başlatmak için çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
