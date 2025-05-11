Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

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Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile Görüşmeye Hazır

Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile Görüşmeye Hazır
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası 15 Mayıs'ta Türkiye'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Zelenskiy, diplomasi için kalıcı ateşkes beklediklerini vurguladı.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın, " Ukrayna'nın, Türkiye'de Rus tarafıyla toplantıyı 'derhal' kabul etmesi gerektiği" açıklamasının ardından, perşembe günü Türkiye'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden Rusya- Ukrayna arasında Türkiye'de yapılması planlanan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemediğini ancak 15 Mayıs Perşembe günü Türkiye'de müzakerelerde bulunmak istediğini açıkladığını hatırlatan Trump, "Ukrayna'nın Putin'in teklifini derhal kabul etmesi gerektiğini" kaydetti. Trump, " En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını belirleyebilecekler ve eğer mümkün değilse, Avrupalı liderler ve ABD her şeyin nerede durduğunu bilecek ve buna göre hareket edebilecekler" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu açıklamasından sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 Mayıs Perşembe günü Türkiye'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Zelenskiy, ancak diplomasi için zemin oluşturmak amacıyla yarından itibaren kalıcı ateşkesin sağlanmasını beklediklerini vurguladı. 15 Mayıs Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğini ifade eden Zelenskiy "Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek hafta Türkiye'de Ukrayna ile doğrudan görüşmelere hazır olduğunu belirtmiş, ancak 30 günlük ateşkes fikrini reddetmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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