Zelenskiy, Trump'tan Savaşın Durdurulması İçin Destek İstedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "(ABD) Başkan (Donald) Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik." dedi.

Zelenskiy, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Trump ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Başkan Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik." diyen Zelenskiy, "Bu savaşı durdurmamız, Rusya'yı durdurmamız gerekiyor ve Amerika ile Avrupa'daki ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bunun için elimizden geleni yapacağız ve güçlü bir halk olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, üçlü görüşmeye hazır olduklarını dile getirdi.

"Seçimlere açığız" mesajı

Ukrayna'da seçim yapmaya açık olup olmadığına ilişkin soruya ise Zelenskiy, "Tabii ki seçimlere açığız. Evet. Bunun için güvenliği sağlamak zorundayız." dedi.

Zelenskiy, savaş sırasında seçim yapılamayacağını vurguladı.

Ukrayna'nın şu anda ABD'den silah satın alma imkanı olduğunu işaret eden Zelenskiy, bunun için ayrıca NATO programı üzerinden ödeme yapan Avrupalı ortaklarına da teşekkür etti.

Zelenskiy, barış anlaşmasının sağlanması için güvenlik garantileri olarak Trump'tan "silah, insan kaynağı, eğitim ve istihbarat konusunda her şeyi istediklerini" dile getirdi.

İki lider arasındaki görüşmede, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılacak.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.