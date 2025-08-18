Zelenskiy, Trump'tan Rusya-Ukrayna Savaşını Durdurmasını İstedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının durdurulmasını ve diplomatik çözümler bulunmasını desteklediğini açıkladı. Zelenskiy, ABD ve Avrupa'nın desteğinin hayati olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "(ABD) Başkan (Donald) Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik." dedi.

Zelenskiy, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Trump ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Başkan Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik." diyen Zelenskiy, "Bu savaşı durdurmamız, Rusya'yı durdurmamız gerekiyor ve Amerikan ile Avrupa'daki ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bunun için elimizden geleni yapacağız ve güçlü bir halk olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, üçlü görüşmeye hazır olduklarını dile getirdi.

İki lider arasındaki görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılacak.

