Zelenskiy, Trump ile Görüşmesinin Ardından Avrupalı Liderlerle Güvenlik Garantilerini Ele Aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından "güvenlik garantileri" konusunda Avrupalı liderlerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin çok verimli geçtiğini belirten Zelenskiy, savaşın sona ermesini istediklerini ancak aynı iradeyi Moskova'da göremediklerini savundu.

Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Avrupalı liderlerin katıldığı bir telekonferansta mevcut süreci ana başlıklarıyla ele aldıklarını belirten Zelenskiy, ABD ve Avrupa ülkelerinin sağlayacağı güvenlik garantileri konusunu kapsamlı biçimde görüştüklerini ifade etti.

Tomahawk konusuna "gerçekçi" bakıyoruz

Zelenskiy, ABD'nin kendilerine Tomahawk füzesi verip vermeyeceği sorusuna ilişkin, "Uzun menzilli füzeler konusunda kamuoyu önünde konuşmama kararı aldık." diyerek doğrudan yorum yapmaktan kaçındı.

Ancak Ukrayna Devlet Başkanı, Tomahawk meselesine "gerçekçi" yaklaştıklarını belirterek bu konuda güçlü bir beklentilerinin olmadığını ima etti.

Zelenskiy, Trump'ın "artık herkes olduğu yerde durmalı ve bu savaş sona ermeli" şeklindeki son açıklamasının sorulması üzerine, "Sayın Başkan haklı." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna yapımı İnsansız Hava Araçları (İHA) ile ilgilendiklerini söylemesinin ardından iki ülkeden ekiplerin bu konu üzerine çalışmaya başlayacaklarını belirtti.