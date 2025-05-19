Zelenskiy, Trump ile Görüşmelerde Ateşkes Çağrısı Yaptı

Zelenskiy, Trump ile Görüşmelerde Ateşkes Çağrısı Yaptı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde ateşkese hazır olduklarını teyit eden Zelenskiy, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile iki kez telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Zelenskiy X hesabından yaptığı açıklama, bugün ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri hakkında bilgi paylaştı.

Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aramadan önce kendisi ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, daha sonra Avrupalı liderler ile beraber bir daha ABD Başkanı'yla telefonda görüştüğünü kaydetti.

Zelenskiy mesajında, "Bu belirleyici bir an. Dünya artık liderlerinin gerçekten ateşkesi güvence altına alıp gerçek, kalıcı bir barışı sağlayıp sağlayamayacağını görebilir." ifadesini kullandı.

Her iki görüşmede Trump'a Ukrayna olarak koşulsuz bir ateşkese hazır olduklarını teyit ettiğini aktaran Zelenskiy, saldırıları durdurmadığı sürece Rusya'ya yeni yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtti.

Savaşı bitirme yönünde Rusya ile doğrudan müzakere yapmaya hazır oldukları çağrısını yineleyen Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca Ukrayna'nın Rusya ile sonuç getirecek herhangi bir formatta doğrudan müzakerelere hazır olduğunu yineledim. Türkiye, Vatikan, İsviçre, tüm olası yerleri (görüşmeler için) değerlendiriyoruz."

Avrupa ve ABD'nin bu müzakerelerde yer alması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, ABD'nin müzakerelerden çekilmemesinin önemli olacağını kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sürdürmesi, esir değişimini reddetmesi ve "gerçekçi olmayan taleplerde bulunması" durumunda ABD ve Avrupa'dan yaptırımlarla baskı yapılması gerekeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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