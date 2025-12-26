Haberler

Zelenskiy, Trump ile yakın gelecekte görüşmek için ABD tarafıyla anlaştıklarını belirtti

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile kısa süre içinde bir araya gelmek için anlaştıklarını bildirdi. Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla barış planı üzerinde çalıştıklarını ve yakın zamanda önemli kararlar alınabileceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, en kısa sürede ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek için ABD tarafıyla anlaştıklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için üzerinde çalışmaları sürdürdükleri barış planına ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, ABD tarafıyla bu konuda görüşmelere devam ettiğini aktaran Zelenskiy, "Umerov, Amerikan tarafıyla yaptığı son görüşmeler hakkında bilgi verdi. Tek bir gün bile kaybetmiyoruz. Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapılması konusunda anlaştık. Yeni yıla kadar birçok şey karara bağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
