Zelenskiy, Trump ile Görüşecek: Ukrayna'nın Hava Savunması Gündemde

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 17 Ekim'de Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini duyurdu. Görüşmenin ana konusunun Ukrayna'nın hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi olacağı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile 17 Ekim Cuma günü Washington'da bir araya geleceğini bildirdi.

Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile çalışma ofisinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Zelenskiy, 17 Ekim Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini belirterek, "Bu hafta Washington'da Başkan Trump ile görüşeceğim. Sanırım Başkan'a (Trump) önermek istediğim adımları ele almamız gerekecek." dedi.

Zelenskiy, görüşmenin ana konusunun Ukrayna hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi olacağını belirtti.

Bir gazetecinin, ABD'nin "Tomahawk" seyir füzeleri vermesi durumunda Ukrayna'nın bunu hangi yöntemlerle satın alabileceğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Zelenskiy, bunları konuşmak için şimdilik "erken" olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, söz konusu füzelerin, NATO'nun ABD silah ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" programı kapsamında da satın alınmasının mümkün olabileceğini ifade etti.

Rus ordusunun ülkesinin enerji altyapılarına saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Zelenskiy, "Elektrik ilgili sorun bekliyoruz. Bir iki saldırıdan sonra elektrik ithal etmek zorunda kalabiliriz." diye konuştu.

