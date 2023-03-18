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Zelenskiy, Suriye'deki rejimin lideri Esed'e yaptırım uygulama kararını onayladı

Güncel Haberler

Zelenskiy, Suriye'deki rejimin lideri Esed'e yaptırım uygulama kararını onayladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in de aralarında bulunduğu 300 kişiye ve 141 firmaya yaptırım uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in de aralarında bulunduğu 300 kişiye ve 141 firmaya yaptırım uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde Zelenskiy'in imzaladığı ilgili kararnamenin metni yayınlandı.

Kararnamede, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin 15 Mart 2023 tarihli "Kişisel özel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı önlemlerin uygulanmasına" ilişkin kararının yürürlüğe girdiği belirtildi.

Konseyin kararı, aralarında Suriye'deki rejimin lideri Esed'in bulunduğu 3'ü Suriye, 7'si İran vatandaşı, kalanı Rusya vatandaşları olmak üzere 300 kişiye ve 141 firmaya 10 yıl süreyle yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Volodimir Zelenskiy Beşşar Esed Ukrayna Suriye Güncel Haberler

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