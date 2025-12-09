Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ben her zaman seçimlere hazırım"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında seçimlere her zaman hazır olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Trump’ın seçimlerden kaçınmak için savaşı kullandığını öne sürdüğü açıklamalarına yanıt veren Zelenskiy, güvenilir olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, seçimlere her zaman hazır olduğunu söyledi.

Avrupa başkentlerinde bir süredir temaslarda bulunan ve bu sabah da İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen Zelenskiy, burada ev sahibi Başbakan Giorgia Meloni ile görüşmesinden önce İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Repubblica ve Messaggero gazetesine konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir demecinde, Zelenskiy'nin seçimlerden kaçınmak için savaşı kullandığını öne sürmesine, Ukrayna liderinden yanıt geldi. Zelenskiy, "Ben, seçimlere her zaman hazırım." dedi.

Zelenskiy, barış görüşmeleri konusunda İtalya Başbakanı Meloni'ye de güvendiğini belirtti.

Trump'ın açıklamaları

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'da seçim yapılmasına ilişkin "Evet, bence vakti geldi. Çok uzun zaman oldu. (Durum) Çok iyi gitmiyor. Bence zamanı geldi. Seçim yapmak için önemli bir an olduğunu düşünüyorum. Seçim yapmamak için savaşı kullanıyorlar ancak bence Ukrayna halkının bu seçeneği olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, seçim yapılması halinde "belki Zelenskiy'nin kazanabileceğini" söyleyerek, "Demokrasiden bahsediyorlar ancak artık demokrasinin olmadığı bir noktaya geliyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper da Ukrayna'nın "istisnai" bir dönemden geçtiğine işaret ederek, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının devam ettiğini belirtmişti.

Hipper, Zelenskiy'nin Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilen lideri olduğunu belirterek, "Ukrayna'da seçimler koşullar uygun olduğunda yapılmalı." demişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
title