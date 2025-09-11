Zelenskiy, Savaşın Sona Ermesi İçin Üçlü Liderler Toplantısını Önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın en kısa sürede sona ermesi için ABD, Ukrayna ve Rusya liderlerinin yer alacağı üçlü formatın en etkili çözüm olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, ülkesinde temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u çalışma ofisinde kabul ettiğini aktardı.

Kellogg ile düzenlediği toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesinin yolları, ülkesine güvenlik garantilerin sağlanması, Ukrayna ile ABD'nin ortak silah üretmesi gibi konuları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "ABD'den olumlu yanıt bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıda ayrıca, savaşın sona erdirilmesi için liderlik düzeyinde en kısa sürede bir araya gelinmesiyle ilgili konuların da masaya yatırıldığını aktaran Zelenskiy, ABD, Ukrayna ve Rusya liderlerinin yer alacağı üçlü bir toplantıya işaret ederek "Üçlü liderler formatı şüphesiz en etkili olanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde ABD ile olası toplantılar ve çeşitli formatlar üzerinde çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Zelenskiy, ayrıca dün uğradığı suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk için ABD tarafına başsağlığı dilediğini ifade etti.