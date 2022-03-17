Zelenskiy: "Savaş karşıtı koalisyonu genişletmemiz gerekiyor" - Haberler

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Zelenskiy: "Savaş karşıtı koalisyonu genişletmemiz gerekiyor"

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Zelenskiy:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine başlattığı saldırının savaş karşıtı koalisyonun genişletilerek durdurulması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine başlattığı saldırının savaş karşıtı koalisyonun genişletilerek durdurulması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Twitter'den yaptığı açıklamada, Guatemala'nın Ukrayna'yı desteklediği ve bundan dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Guatemala'nın Rus saldırganlığına karşı verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Savaşı, herkesin birlikte durdurması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Savaş karşıtı koalisyonu genişletmemiz gerekiyor. Savaşı birlikte durduralım." ifadelerine yer verdi.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Haberler

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