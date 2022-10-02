Zelenskiy: "Saat 12.30 itibarıyla Liman tamamen temizlendi" Güncel Haberler Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip Liman şehrinin Rus güçlerinden temizlendiğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip Liman şehrinin Rus güçlerinden temizlendiğini bildirdi. Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı kısa görüntülü mesajda, "Saat 12.30 itibarıyla Liman tamamen temizlendi." ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı, dün akşam yaptığı açıklamada, Liman'da Ukrayna bayrağının dalgalandığını ancak şehirde çatışmaların devam ettiğini belirtmişti. Ukrayna Savunma Bakanlığı dün, Ukrayna askerlerinin Liman şehrine girdiğini duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı ise "Müttefik güçler, çevrelenmesi tehdidi nedeniyle Krasnıy Liman yerleşim biriminden daha avantajlı yere çekildi." açıklamasını yapmıştı. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Deveci Volodimir Zelenskiy Ukrayna Saat Güncel Haberler

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