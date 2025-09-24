Haberler

Zelenskiy, Rusya'ya Kazakistan'da liderler düzeyinde görüşme önerdiklerini bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek için Rusya tarafına Kazakistan'ı önerdiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Zelenskiy, ABD merkezli Fox News kanalına açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için liderler düzeyinde bir görüşmenin yapılması gerektiğini yineledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek için hazır olduklarını kaydeden Zelenskiy, Rusya'ya, Kazakistan'da da görüşme yapmayı önerdiklerini dile getirdi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bazı Avrupalı liderlerin, Ukrayna-Rusya görüşmesi için çağrıda bulunduğunu hatırlatarak "Hepimiz Türkiye'de, Suudi Arabistan'da, Katar'da, Avrupa'da, Avusturya veya İsviçre gibi tarafsız ülkelerde de bir toplantı önerdik." dedi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
