Zelenskiy: Rusya Savaşın Sona Ermesini İstemiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, yaklaşık 3 yıldır süren savaşın sona ermesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, ancak Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savundu.

Ukrayna'da savaşın başlaması sonrasında ilk defa Avusturya'ya resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüştü.

Basın toplantısı öncesinde iki ülke alanında çeşitli alanlarda yapılacak işbirliğine ilişkin mutabakatlar imzalandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Graz'da geçen hafta bir okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatın kaybedenler için başsağlığı dileklerinde bulunarak, Ukrayna'da her gün çocukların ve yetişkinlerin öldürüldüğünü, bu acıyı yakından bildiklerini söyledi.

Zelenskiy, "Bu savaşı bitirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Makul adımlarla, öncelikli olarak koşulsuz ateşkes sağlanması ve daha sonra gerçekçi, dürüst ve ciddi bir diplomasi yürütülmesini istiyoruz. Rusya'nın pozisyonundan ötürü şu an için bu mümkün görünmüyor. (Savaşın sona ermesini) bütün dünya destekliyor ancak Rusya bu savaşı bitirmek istemiyor." görüşünü paylaştı.

Rusya'nın bu yaklaşımı nedeniyle Moskova yönetimine güçlü ve hissedilir yaptırımların hayata geçirilmesi gerektiğini savunan Zelenskiy, hem Van der Bellen hem de Başbakan Christian Stocker ile yaptığı görüşmelerde Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların neden önemli olduğu hususunu ele aldıklarını aktardı.

Zelenskiy, Rusya'nın alıkoyduğu Ukraynalı çocukların geri getirilmesi için 40'a yakın ülkenin katılımıyla başlattıkları "çocukları geri getir" inisiyatifine Avusturya'nın da destek vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ukrayna'nın yeniden inşası için savaşın sona ermesi gerekmediğini kaydeden Zelenskiy, bu hususta atılacak adımların şimdiden başlaması gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımları sonlandıracağı iddialarına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, ABD'nin güçlü yardımları olmadan bu savaşı sürdürmenin kendileri için düşünülemez olduğunu belirterek, "Şu an ABD'nin yardımı olmadan bu savaşı sürdürmemiz tahayyül edilemez. Ancak şu an almayı planladığımız yardım ve destekler önceki yıllarda yapılmış anlaşmalar kapsamında olacak. ABD ile yeni yardımlar üzerine konuşmuyoruz. (ABD Başkanı Donald) Trump'la halihazırda satın almak istediğimiz askeri destek ve yardımlar üzerine konuşuyoruz." ifadesini kullandı.

Kanada'da yapılacak G7 Lider Zirvesine katılacak Zelenskiy, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik olası baskıların artırılması üzerine görüşmeler yapacağını ifade etti.

Avusturya, savaşın başından itibaren Ukrayna'nın yanında yer aldı

Van der Bellen, Ukrayna halkının Rusya'nın tebaası olmak istemediğini, bu nedenle özgürlükleri ve kendi kaderlerini belirlemek için savaştıklarını anlattı.

Avusturya'nın savaşın başından itibaren uluslararası hukuk ve Ukrayna'nın yanında yer aldığını ifade eden Van der Bellen, savaş nedeniyle ciddi acılar çeken Ukrayna halkının, dünya kamuoyundan beklentisinin bu çatışmanın sona ermesi olduğunu dile getirdi.

Van der Bellen, Moskova yönetimine çağrıda bulunarak, "Bu haksız savaşı sonlandırın. Ciddi ve dürüst bir şekilde müzakereleri başlatın." diye konuştu.

Zelenskiy'nin barış görüşmelerine hazır olduğunu kaydeden Van der Bellen, olası bir barış görüşmesinin Ukrayna olmadan yapılamayacağını sözlerine ekledi.