Zelenskiy: "Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya hazırlanıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarının sürdüğünü ve Rus ordusunun savaş hazırlıklarına devam ettiğini açıkladı. Yaklaşık 129 İHA ile gerçekleştirilen saldırılarda birçok sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayarak Rus ordusunun savaşı sürdürmek için hazırlık yaptığını belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun Ukrayna'ya bu gece insansız hava araçlarıyla (İHA) yaptığı saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine 129 İHA'yla saldırılar düzenlediğini, bu saldırılar sonucunda Harkiv bölgesinde 4 kişinin öldüğünü anımsattı.

Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Sumi bölgesine düzenlediği saldırılarda ise 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Rusya'nın Zaporijya'da bir hastaneye de saldırı yaptığını belirten Zelenskiy, "Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya devam etmeye hazırlanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarının, savaşın sona erdirilmesi için devam eden müzakere sürecini de baltaladığını belirterek Rusya'nın durdurulması için Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

