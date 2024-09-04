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Zelenskiy: Rusya Poltava kentini vurması sonucu 41 kişi hayatını kaybetti

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya tarafından Poltava kentine düzenlenen saldırıda 41 kişinin hayatını kaybettiğini 180 kişinin de yaralandığını duyurdu. Poltava Valisi Filip Pronin, yarından itibaren geçerli olacak şekilde 3 günlük yas ilan etti.

- Zelenskiy: "Rusya Poltava kentini vurması sonucu 41 kişi hayatını kaybetti"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya tarafından Poltava kentine düzenlenen saldırıda 41 kişinin hayatını kaybettiğini 180 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 350 kilometre mesafedeki Poltava kentine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Kente iki füzeyle saldırı gerçekleştirildiğini söyleyen Zelenskiy, saldırıda 41 kişinin hayatını kaybettiğini 180 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ukraynalı lider, saldırıda askeri eğitim tesisi ve yakınlarındaki hastanenin vurulduğunu sözlerine ekleyerek Poltava'da orduya ait İletişim Enstitüsü'nün bir binasının da zarar gördüğünü açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, füzelerin hava savunma sisteminin alarm vermesinden kısa bir süre sonra isabet ettiğini açıklayarak saldırıyı "barbarca" olarak tanımadı. Bakanlık açıklamasında, arama kurtarma ekiplerinin 25 kişiyi kurtardığı kaydedildi.

Paltava, Kiev ile Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan ve Rusya sınırındaki Harkov kenti arasında yer alması nedeniyle önem taşıyor.

Üç günlük yas

Poltava Valisi Filip Pronin, yarından itibaren geçerli olacak şekilde 3 günlük yas ilan etti. Pronin, "Poltava halkı ve tüm Ukrayna için büyük trajedi. Düşman insanlığa karşı işlediği tüm suçların hesabını vermeli" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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