Zelenskiy: "Rusya'nın ültimatomlarını kabul edemeyiz" - Haberler

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Zelenskiy: "Rusya'nın ültimatomlarını kabul edemeyiz"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Zelenskiy:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya dayattığı ültimatomları yerine getiremeyeceklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya dayattığı ültimatomları yerine getiremeyeceklerini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 26 gündür devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu. Hiçbir şekilde Rusya'nın dayattığı ültimatomları kabul edemeyeceklerini ifade eden Zelenskiy, "Rusya'nın dediği ültimatomları yapınca savaş bitecek deniyor. Bu doğru değil, böyle sonuç alınmaz. Soruyu bana sormayın. Fiziksel olarak ültimatomları yerine getirmeyiz. O kadar insan kaybettik. Hepimizin yok edilmesi lazım, o zaman ültimatom yerine getirilmiş oluyor" dedi.

"Mesela Harkov'u, Mariupol'u ve Kiev'i versek. Ne orda yaşayan halk ne de ben devlet başkanı olarak veremeyiz" diyen Zelenskiy, "İşgal altındaki şehirleri de kimse vermez. İşgalciler kendi bayraklarını astılar. Biz indirdik kendi bayrağımızı astık. Hepimiz yok edilirsek, kalmazsak ancak o zaman ültimatom yerine getirilmiş oluyor" dedi.

(Bekir Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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