Zelenskiy: Rusya'nın Ukrayna'ya Yüzlerce İHA ve Füze ile Saldırısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun 650'den fazla insansız hava aracı ve 50'den fazla füze ile ülkesine saldırdığını duyurdu. Saldırıda birçok sivil yaralandı ve bazı sivil altyapılar hasar gördü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine 650'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 50'nin üzerinde füze ile saldırdığını duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların Ukrayna'ya İHA ve füzelerle kombine bir saldırı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun bu saldırılarda 650'den fazla İHA kullandığını aktaran Zelenskiy, ayrıca balistik ve hipersonik dahil farklı tip 50'den fazla füze fırlattığına işaret etti.

Zelenskiy, hava saldırıları nedeniyle Zaporijya kentinde bazı apartmanlar ve bir yurt dahil sivil altyapıların hasar gördüğünü vurgulayarak, "Saldırıda 5'i çocuk olmak üzere onlarca kişinin yaralandığı biliniyor. Maalesef 2 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Zelenskiy, Kiev ve ülkenin birçok bölgesinde enerji altyapısının yoğun saldırılarla hedef alındığını bildirdi.

Elektrik ve su kesintilerinin meydana geldiği tüm bölgelerde bakım ve onarım çalışmalarının başlatıldığına değinen Zelenskiy, şunları kaydetti:

" Rusya, hayata karşı bir terör savaşı sürdürüyor. Sivillere yönelik tüm alçakça saldırıların somut sonuçlar, yaptırımlar ve gerçek baskılarla Rusya'ya geri dönmesi önemlidir."

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'ya ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada da ekim ayının başından bu yana enerji tesislerine yönelik üçüncü büyük füze ve İHA saldırısı sonucu, bu sabah birçok bölgede önemli sayıda tüketicinin elektriksiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Haberler.com
