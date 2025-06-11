Zelenskiy: Rusya'nın Odessa Planı, Moldova ve Romanya'yı Tehdit Ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Odessa kentini ele geçirmek istediğini kaydederek, "Rus askeri planları, bu bölgeyi, Odessa'yı ve ardından Moldova ve Romanya sınırını işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Odessa kentinde 4. Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi düzenlendi.

Zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı, Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Izet Medziti, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ve diğer davetliler katıldı.

Burada konuşan Zelenskiy, zirveye katılım sağladıkları için farklı ülkelerin liderlerine teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiğini anımsatan Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu savaşı sürdürmek istediğini ifade etti.

Zelenskiy, ülkesine yönelik yoğun Rus hava saldırılarının devam ettiğini, Rusların her gece yaklaşık 300 insansız hava aracı (İHA) fırlattığını belirtti.

Enerji altyapılarını savunmak için yerli önleyici İHA'lar üretmek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Zelenskiy, "Ruslar hava savunma sistemlerimizin nerede olduğunu anlar anlamaz onlara saldırıyorlar, bu yüzden hava savunma sistemlerimizin rotalarını sürekli değiştiriyoruz." dedi.

- "Hepiniz görüyorsunuz, Putin bu savaşı bitirmek istemiyor"

Zelenskiy, müttefik ülkelerle Rusya'yı barışa zorlamaları gerektiğini belirterek, "Hepiniz görüyorsunuz, Putin bu savaşı bitirmek istemiyor." diye konuştu.

Rus saldırılarını önlemek için Ukrayna'nın daha çok silah ve hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Zelenskiy, aynı zamanda Moskova'ya yaptırımlarla da baskının kurulması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketin duyurulmasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Zelenskiy, Rus Brent petrol varil fiyatının 30 dolara kadar düşürülmesi gerektiğini savundu.

Odessa kenti ile Moldova ve Romanya sınırları Rusya'nın hedefinde

Zelenskiy, Rusya'nın sadece ülkesi için değil, ayrıca Ukrayna'nın komşuları için de tehdit oluşturduğunu öne sürdü.

Sadece Ukrayna'nın korunması için değil, bölgenin de güvenliği için mücadele verdiklerini belirten Zelenskiy, Rusya'dan gelebilecek olası tehditleri önlemek için tüm bölgenin güvenliğini güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Odessa kentini ele geçirmek istediğini ifade eden Zelenskiy, şöyle konuştu:

"Bu güzel şehir Rusya için bir hedeftir. İşgal altındaki topraklardaki sayısız şehri ve köyü yok ettiği gibi onu da yok etmek istiyor. Rus askeri planları, bu bölgeyi, Odessa'yı ve ardından Moldova ve Romanya sınırını işaret ediyor. Elbette, şimdi korumaya ihtiyacımız var. Ama daha da fazlası, bunun bir daha asla olmayacağına dair uzun vadeli garantilere ihtiyacımız var."