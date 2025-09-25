Zelenskiy: Rusya'nın Kırım İlhakı Uluslararası İlişkileri İhlal Ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın yasa dışı olarak Kırım'ı ilhak etmekle ülkeler arasındaki normal ilişkilerin temel kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

ABD'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Zelenskiy, Uluslararası Kırım Platformu 5. Zirvesi'nde konuştu.

Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu ve 60'tan fazla ülkeden temsilcilerin katıldığı programda konuşan Zelenskiy, zirvenin düzenlenmesine destek veren herkese teşekkür etti.

Bu zirvenin ilk kez BM Genel Kurulu kapsamında yapıldığını kaydeden Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum, Rusya'nın Kırım'ı işgalinin yol açtığı küresel zararın yanı sıra, dünyanın etkili güçlerinin Rusya'nın Kırım'daki saldırganlığına kararlı ve zamanında tepki vermemesinin yol açtığı zararı da ortaya koyması lazım."

Rusya'nın yasa dışı olarak Kırım'ı ilhak ederek devletler arasındaki normal ilişkilerin temel kurallarını ihlal ettiğini ifade eden Zelenskiy, "Rusya'nın Kırım'daki eylemleri, dünyadaki birçok saldırgana başka bir devletin bir parçasının ne kadar kolay alınabileceğini gösterdi." diye konuştu.

Kırım Tatar Türk halkının Kırım'da yaşaması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna, birçok halkın, özellikle de Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatarların evidir. Bu halk, bir yurdun ne anlama geldiğini ancak Kırım'da hissedebiliyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Kırım'da adaletin sağlanması için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, "Kırım'ın ne olduğunu hatırlamalıyız." dedi.

Kırım yarımadasındaki Rus hedeflerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini aktaran Zelenskiy, "Rusya'nın Kırım'ı tek bir büyük askeri üsse dönüştürmesini önlemek için adımlar atıyoruz. Halkımızın hayatını korumak için bunu yapmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kırım ve Rusya'nın işgal ettiği diğer bölgelerdeki insanların zor şartlar altında yaşadığını kaydeden Zelenskiy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Kırım ve Rusya'nın kontrolü altındaki diğer bölgelerde hakikat uğruna, özgürlük arzusu uğruna, hatta inanç uğruna en şiddetli baskılar uygulanıyor. Kırım Tatarları ve Müslümanlar bu baskının öncelikli hedefleri arasında. Düşünün, bazı Kırımlı tutuklular 2014'ten beri, yani 11 yıldır özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor."