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Zelenskiy: Rusya'nın İlan Ettiği Ateşkes Defalarca İhlal Edildi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Paskalya Bayramı dolayısıyla ilan ettiği geçici ateşkesin defalarca ihlal edildiğini ve Rus ordusunun saldırılarına devam ettiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Paskalya Bayramı dolayısıyla ilan ettiği geçici ateşkesin Rus ordusu tarafından defalarca ihlal edildiğini söyledi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durdurma kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'den 19 Nisan saat 18.00'den 20 Nisan saat 00.00'a kadar cephedeki gelişmeler hakkında bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, Rus saldırılarının sürdüğünü belirtti.

Rus ordusunun, Rusya'nın Kursk ve Ukrayna'nın Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde topçu ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğine işaret eden Zelenskiy, Ukrayna ordusunun bu saldırılara karşılık verdiğini kaydetti.

Zelenskiy, Rus ordusunun bu süreçte 19 kez saldırı girişiminde bulunarak 387 kez ateş açtığını ve 290 kez İHA kullandığını ifade etti.

"Genel olarak Paskalya sabahı itibarıyla Rus ordusunun bir ateşkes imajı yaratmaya çalıştığını, ancak bazı yerlerde Ukrayna'ya kayıp verdirmek için ilerleme girişimlerinden vazgeçmediğini" vurgulayan Zelenskiy, "Rusya'nın ateşkes şartlarına tam olarak uyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya, Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etmişti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Rus tarafının 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağı bildirilmişti.

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Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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