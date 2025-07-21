Zelenskiy, Rusya ile Yeni Görüşmelerin Türkiye'de Yapılacağını Açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşı sona erdirmek amacıyla Türkiye'de çarşamba günü yeni müzakerelerin planlandığını duyurdu. Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya ile yeni tur görüşmelerin Türkiye'de çarşamba günü yapılmasının planlandığını bildirdi.

Zelenskiy, gece saatlerinde paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusların bugün başkent Kiev ve diğer bölgelere yoğun hava saldırısı düzenlediğini anımsatan Zelenskiy, bu tür saldırıları önlemek için daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Savaşı Rusya'nın başlattığını ifade eden Zelenskiy, "Rusya, başlattığı bu savaşı sona erdirmeli. Rusya dışında kimsenin bu savaşa ihtiyacı yok." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u kabul ederek, Rusya ile planladıkları esir takası programının hazırlıklarını görüştüğünü aktardı.

Umerov ile görüşmesinde, Türkiye'de Rus tarafıyla yapılacak müzakere sürecini de konuştuğunu belirten Zelenskiy, "Umerov, görüşmenin çarşamba günü planlandığını bildirdi. Yarın daha fazla ayrıntı paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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