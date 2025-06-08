Zelenskiy: Rusya'dan Esir Listesini Henüz Almadık

Zelenskiy: Rusya'dan Esir Listesini Henüz Almadık
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul müzakereleri kapsamında varılan esir takası anlaşmasına dair henüz Rusya'dan kesin bir liste almadıklarını belirtti. Geçmişteki anlaşmalara rağmen Rusya'nın insani konulardaki taahhütlerini yerine getirmediğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul müzakerelerinde varılan anlaşmaya göre takas edilecek esirler listesini Rusya'dan henüz almadıklarını bildirdi.

Zelenskiy paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Konuşmasında, Rusya ile İstanbul müzakerelerinde varılan anlaşmaya göre esir takası ve asker cenazesi değişimi ile ilgili çalışmalara değinen Zelenskiy, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve diğer yetkililerden bu konuda bilgi aldığını aktardı.

Esir takası ve asker cenazelerinin değişimi yönünde ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini kaydeden Zelenskiy, "İstanbul'da, üzerinde anlaştığımız binden fazla kişi (esir) için Rusya'dan maalesef hala tam listeler yok." diye konuştu.

Zelenskiy, konuşmasında sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takas sürecini devam ettirebileceğimize inanıyoruz. Biz tarafımızca, bunun için her şeyi yapıyoruz. Eğer Ruslar bu tür insani konularda bile anlaşmalara uymazsa, bu, müzakereler ve diplomasi konusunda tüm uluslararası çabaları ve özellikle ABD'nin çabalarını büyük ölçüde şüpheye düşürecektir."

Zelenskiy ayrıca, Haziran'da düzenlenecek NATO'nun Lahey Zirvesi ve Kanada'da yapılacak G7 zirvesi için hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, "Moskova'ya baskıyı artırmalıyız. Yaptırımları güçlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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