Haberler

Ukrayna: Moskova'dan 2026'ya "savaş yılı" olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 2026'da savaşı devam ettirmek için hazırlık yaptığını belirtti ve Moskova'dan aldıkları sinyallerin müttefikler için de önemli olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 2026'da savaşı sürdürmek için hazırlık yaptığını ifade ederek, " Moskova'dan, gelecek yıla savaş yılı olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık." dedi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Savunma Bakanı Andrey Belousov'un Moskova'da düzenlenen Savunma Bakanlığı yetkilileri genişletilmiş toplantısında savaşla ilgili yaptıkları konuşmalara da değinen Zelenskiy, Rusya'nın 2026'da savaşı sürdürmeye hazırlandığını savundu.

Zelenskiy, "Bugün, Moskova'dan, gelecek yıla savaş yılı olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık. Bunlar sadece bizim için değil, müttefiklerimiz için de bir sinyaldir. Müttefiklerimizin bunu görmesi ve özellikle de Rusya'nın savaşı bitirmek istediğini sık sık dile getiren ABD'deki ortaklarımızın buna tepki vermesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

Savaşı bitirmek için barış planı üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Zelenskiy, "Temsilcilerimizin, barış ve güvenliğin sağlanması için atılabilecek adımlarla ilgili bu hafta ABD heyetiyle görüşmelere devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Mauro Icardi'den kafaları karıştıran olay paylaşım

Icardi'den herkesi şaşırtan olay paylaşım
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor

Konyaspor, Süper Lig devinin satışa koyduğu iki yıldızına da göz dikti
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
500 milyon TL'lik servet kaderine terk edildi, lüks araçlar yosun tuttu

500 milyon TL'lik servet terk edildi! Her yanları yosun tuttu
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Galatasaray'da savunmaya Real Madrid'den dinamo

Arda Güler'in takım arkadaşı Galatasaray'a
title