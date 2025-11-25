Haberler

Zelenskiy: Rus Saldırılarında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesindeki çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda 460'dan fazla insansız hava aracı ve 22 füze kullanıldığı belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesindeki çeşitli bölgelere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece boyunca ülkesine yaptığı saldırılarda 460'tan fazla İHA ile 22 füze kullandığını kaydetti.

Başkent Kiev'e gece boyunca düzenlenen saldırılarda sivillerin ve sivil altyapının hedef alındığını belirten Zelenskiy, "Şehir genelinde konutlar ve sivil altyapıda büyük çaplı hasar meydana geldi. 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Odessa'da limanın, gıda depolarının ve sivil altyapının vurulduğunu, ayrıca Dnipro, Harkiv, Çernihiv ve Çerkası bölgelerinde enerji altyapılarının hedef alındığını kaydetti.

Saldırılarda kullanılan İHA'ların çoğunun Rus-İran üretimi "Şahid" İHA'ları olduğunu bildiren Zelenskiy, bunlardan dördünün Moldova ve Romanya hava sahasına girdiğini belirtti.

Zelenskiy, uluslararası topluma, "Silahlar ve hava savunma sistemleri önemlidir, saldırgana yönelik yaptırım baskısı da öyle. Yardımlarda hiçbir duraklama olmamalıdır. Şu anda en önemli olan, tüm ortakların ortak çabalar yoluyla birlikte diplomasiye yönelmesidir. Rusya üzerindeki baskı sonuç vermelidir." ifadeleriyle çağrıda bulundu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

title
