Zelenskiy: Rus Saldırıları Sonucu 2 Ölü, 11 Yaralı

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesindeki saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırılarda çeşitli tipte füzeler ve insansız hava araçları kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesindeki çeşitli bölgelere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya İHA ve füzelerle saldırdığını bildirdi.

Rus ordusunun saldırılarda farklı tiplerde 45 füze ve 450'nin üzerinde İHA kullandığını belirten Zelenskiy, "Teröristlerin hedefleri hiç değişmedi, günlük yaşam, konutlar, enerjimiz ve altyapı." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, mevcut bilgilere göre Dnipro kentindeki apartmana düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Harkiv bölgesine yönelik saldırıda da bir kişinin öldüğünü belirten Zelenskiy, "Kiev ve Poltava bölgelerinde ise yaralılar var." bilgisini paylaştı.

Rusya'ya yaptırımlarla baskının artırılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Rusya'nın nükleer enerjisi halen yaptırımlar altında değil. Askeri-endüstriyel kompleksi, Batı'dan mikroelektronik tedarikine devam ediyor. Petrol ve gaz ticaretine daha fazla baskı uygulanmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
500
