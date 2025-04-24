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Zelenskiy, Rus Saldırıları Nedeniyle Güney Afrika Ziyaretini İptal Etti

Zelenskiy, Rus Saldırıları Nedeniyle Güney Afrika Ziyaretini İptal Etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine yönelik yoğun Rus füze ve İHA saldırıları sebebiyle Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki resmi ziyaretine ara vererek dönme kararı aldı. Saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, 80'den fazla kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne düzenlediği ziyaretini yarıda keseceğini bildirdi.

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine yoğun füze ve İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırılar nedeniyle başkent Kiev'de 9 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Zelenskiy, ülke genelinde 80'den fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

Rusların, balistik füzeler dahil farklı türden yaklaşık 70 füze ve 150 İHA ile saldırı yaptığını ifade eden Zelenskiy, "Maalesef çok fazla yıkım var. Binaların enkazının kaldırılması için kurtarma çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bugün resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, burada Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya gelerek barış yönünde sarf ettiği çabalar hakkında kendisine bilgi vereceğini belirtti.

Volodimir Zekenskiy açıklamasında, "Bu ziyaret programının bir kısmını iptal ediyorum ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra derhal Ukrayna'ya döneceğim." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın Güney Afrika'daki temasları sürdüreceğini söyledi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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