Zelenskiy: 'Rus Saldırganlık Suçlarının Kovuşturulması Merkezi, bu yaz çalışmalarına başlayacak'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu yaz Uluslararası Rus Saldırganlık Suçlarının Kovuşturulması Merkezinin Lahey'de çalışmalarına başlayacağını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Ukrayna'ya karşı savaş suçları için özel mahkeme kurulmasına ilişkin oluşturulan koalisyona katılan ülkelerin liderlerinin çevrim içi yapılan toplantısında konuştu.

Ukrayna'ya karşı savaş suçu işleyenlerin cezalandırılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Zelenskiy, " Rusya'nın saldırganlık suçu artık 21. yüzyılı küresel felaketin eşiğine getirdi." dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin saldırı suçu üzerinde bir yetkisi olmadığına dikkati çeken Zelenskiy, "Bu nedenle küresel hukuk sistemini tamamlamak için bir mahkemeye ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya için özel mahkeme kurulmasına ilişkin oluşturulan koalisyona katılan ülke sayısının 37 olduğunu ve bunun daha da artacağını dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Uluslararası Rus Saldırganlık Suçlarının Kovuşturulması Merkezi, bu yaz çalışmalarına Lahey'de başlayacak. Bu, mahkeme için materyallerinin geliştirilmesinde pratik bir adım olacak. Yani adım adım ilerliyoruz." diye konuştu.

Çevrim içi toplantıya 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Zelenskiy ile katıldı.