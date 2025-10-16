Haberler

Zelenskiy: Rus Ordusu 37 Füze ve 300 İHA ile Saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik yaptığı hava saldırısında 37 füze ve 300'den fazla insansız hava aracı kullandığını açıkladı. Saldırılar, sivil ve enerji altyapılarına yönelik gerçekleştirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun 37 füze ve 300'ün üzerinde insansız hava aracıyla (İHA) ülkesine yönelik saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin gece saatlerinde Ukrayna'ya hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun, Vinnitsa, Sumi ve Poltava bölgelerinde sivil ve enerji altyapılarını hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, saldırıda 37 füze ve 300'den fazla İHA kullanıldığını ifade etti.

Zelenskiy, saldırılarda Çernigiv bölgesindeki kargo binası ile Harkiv bölgesinde Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait binanın hedef alındığını ve yaralıların olduğunu aktardı.

Rusya'nın son dönemde Ukrayna'da enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırdığına dikkati çeken Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya'ya baskı kurulması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin dünyanın söylediği her şeye karşı sağır, bu yüzden hala anlayabildiği tek dil baskı dilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Haberler.com
