Zelenskiy: Rus Ordusu 30'dan Fazla Füze ve 300'den Fazla İHA ile Saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine 30'un üzerinde füze ve 300'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların Ukrayna'ya füze ve İHA ile saldırı düzenlediğini kaydetti.

Rus ordusunun bu saldırıda farklı tipte 30'dan fazla füze ve 300'den fazla İHA fırlattığını ifade eden Zelenskiy, saldırı tehlikesinin hala sürdüğünü belirtti.

Saldırılar nedeniyle Odessa'da bir kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı bilgisini veren Zelenskiy, Ukrayna'nın birkaç bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ayrıca Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlograd şehrine de yoğun hava saldırısının yapıldığını aktaran Zelenskiy, Sumi bölgesinde ise binlerce ailenin elektriksiz kaldığını ifade etti.

Rus saldırıların önlenmesi için daha fazla İHA ve hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarına dikkati çeken Zelenskiy, müttefiklerin bu tür silahların Ukrayna'da üretilmesi için yatırım yapmasının önemli olduğunu vurguladı.