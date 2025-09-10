Zelenskiy: Rus İHA'ları Polonya Hava Sahasını İhlal Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesini "Avrupa için son derece tehlikeli bir emsal" olarak nitelendirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın farklı bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenlediğini belirtti.

Rusya'nın bu saldırıda 415 İHA ve 40'tan fazla seyir ve balistik füze kullandığını kaydeden Zelenskiy, "15 bölgemiz saldırı altındaydı." ifadesini kullandı.

Saldırılar sonucu Jitomir bölgesinde 1 kişinin öldüğünü bildiren Zelenskiy, Hmelnitski bölgesindeki bir dikiş atölyesine yapılan füze saldırısında ise 3 kişinin yaralandığını aktardı.

8 adet Rus İHA'sının Polonya hava sahası ihlal ettiğine dikkati çeken Zelenskiy, "Bugün bir başka tırmanış aşaması daha yaşandı. Rus-İran (ortak yapımı) 'Şahedler' (Şahed tipi İHA) Polonya hava sahasında, NATO hava sahasında faaliyet gösterdi. (Bu) Avrupa için son derece tehlikeli bir emsal." ifadesini kullandı.

Rusya'ya tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Ruslar sonuçlarını hissetmeli. Rusya, savaşın genişletilemeyeceğini ve sona erdirilmesi gerektiğini hissetmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya savaşı tırmandırmaya, genişletmeye ve Batı'nın gücünü test etmeye devam ediyor"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da yaptığı yazılı açıklamada, Rus İHA'larının Polonya'nın hava sahasını ihlal etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sybiha, Rusya'ya tepki verilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Putin, savaşı tırmandırmaya, genişletmeye ve Batı'nın gücünü test etmeye devam ediyor. Güçlü bir yanıt almadığı sürece daha da saldırgan oluyor."

Sybiha, "Şimdilik zayıf bir yanıt Rusya'yı daha da kışkırtacak ve ardından Rus füzeleri ve İHA'ları Avrupa'nın daha da derinliklerine uçacak." yorumunda bulundu.

Bakan Sybiha, müttefik ülkelere Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirme ve Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma çağrısında bulundu.

?Polonya: Hava sahamızı ihlal eden bazı Rus insansız hava araçlarını düşürdük

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı sırasında, Polonya hava sahasında "eşi benzeri görülmemiş" ihlallerin yaşandığı bildirilmişti.

Savunma prosedürlerinin derhal devreye sokulduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Polonya ve müttefik unsurlar onlarca cismi radar aracılığıyla izledi, tehdit oluşturabilecek olanların etkisiz hale getirilmesi yönünde karar alındı. Hava sahamıza giren bazı insansız hava araçları düşürüldü." ifadelerine yer verilmişti.