Haberler

Zelenskiy: Rus Hava Saldırılarında 1 Çocuk Öldü, 20 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun düzenlediği hava saldırıları sonucu 1 çocuğun öldüğünü, 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Saldırılarda enerji ve kritik altyapılar hedef alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun düzenlediği hava saldırıları nedeniyle 1 çocuğun öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Rusların bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus ordusunun 450'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 30'un üzerinde füze fırlattığını kaydeden Zelenskiy, enerji ve kritik altyapılarının hedef alındığını vurguladı.

Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırılar sonucu ülke genelinde 20 kişinin yaralandığını ve Zaporijya'da 1 çocuğun öldüğünü bildirdi.

Başkent Kiev'e yönelik saldırılar nedeniyle su ve elektrik kesintilerinin meydana geldiğine işaret eden Zelenskiy, ayrıca ülkenin çeşitli bölgelerinde de benzer sorunların yaşandığını kaydetti.

Müttefiklere, Rus saldırılarına tepki verme çağrısında bulunan Zelenskiy, "Boş sözlere değil ABD, Avrupa ve G7 ülkelerinin hava savunma sistemleri ve yaptırımları konusunda kararlı adımlar atmasına ihtiyaç duyuyoruz. G20'den, konuşmalarında barıştan bahseden ama gerçek adımlar atmaktan kaçınanlardan bu zulme bir tepki vermesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı

Kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.