Zelenskiy, Putin ile İkili Müzakereye Hazır Olduğunu Açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildirdi.

Ukrayna merkezli RBC-Ukraine ajansının haberine göre Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulundu.

ABD ve Avrupa liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan üçlü formatlı görüşme öncesi Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildiren Zelenskiy, "sancılı sorunların" çözümünde liderlik düzeyinin önemini vurguladı.

Zelenskiy, "Dediğim gibi, liderlik düzeyinde her türlü formata hazırız. Çünkü tüm bu karmaşık ve sancılı sorunları ancak liderlik düzeyinde çözebiliriz. Bu nedenle Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit ettim ve tüm Avrupa liderleri tarafından da desteklendim ve ardından üçlü bir görüşme bekliyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'nin baskısı

Muhtemel ikili müzakereye, Putin'in katılmayı kabul edip etmeyeceği ihtimalini de değerlendiren Zelenskiy, bunun için ABD'nin baskısına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Putin ile doğrudan görüşmelerde toprak meselelerinin gündemde olacağını kaydeden Zelenskiy, konuyu ilk kez Trump ve ekibiyle haritalar üzerinden görüşme fırsatı bulduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.