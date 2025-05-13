Zelenskiy, Putin Haricinde Rus Yetkililerle Görüşmeyecek

KİEV, 13 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dışında hiçbir bir Rus yetkiliyle görüşmeyeceğini bildirdi.

Interfax-Ukrayna haber ajansının salı günü Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mykhailo Podolyak'a dayandırdığı haberde, Podolyak'ın Rus bakanların temel kararlar alma yetkisine sahip olmamaları nedeniyle İstanbul'da daha düşük düzeydeki ikili bir toplantının "anlamsız" olacağını açıkladığı belirtildi.

Putin pazar günü, 15 Mayıs'ta Türkiye'de Ukrayna ile doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılmasını teklif etmişti. Aynı gün Zelenskiy de Putin ile İstanbul'da görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.