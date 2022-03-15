Zelenskiy, Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanlarını kabul etti

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın Rus saldırıları altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldiği bildirildi.

"GERÇEK DOSTLARIN CESARETİ"

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan Morawiecki, Başbakan Jansa, Başbakan Fiala, Avrupa Birliği (AB) Konseyi adına bugün Kiev'e geldi. Ukrayna'nın gerçek dostlarının cesareti. Ukrayna'ya desteği ve Rus saldırganlığına karşı yaptırımların güçlendirilmesini görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ'YLE GÖRÜŞTÜLER

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinde temaslarda bulunan Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'yı kabul etti. Zelenskiy, Rus ordusunun saldırıları altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen konuk başbakanlara, Rusya'nın ülkesinde başlattığı savaş hakkında detaylı bilgi verdi. Toplantıya Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da katıldı.