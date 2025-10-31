Haberler

Zelenskiy: Pokrovsk'taki Durum Kontrol Altında

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehrinde yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna askerlerinin kuşatma altında olmadığını ve durumu kontrol ettiklerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehrinde çatışmaların yaşandığını ve burada konuşlandırılan Ukrayna birliklerinin kuşatma altında olmadığını söyledi.

Zelenskiy, Kiev'deki çalışma ofisinde, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasil Malyuk, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve hükümetin diğer yetkilileri ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, Donetsk bölgesindeki stratejik konuma sahip ve Ukrayna ordusu için büyük önem taşıyan bir lojistik merkezi olan Pokrovsk'taki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna ordusu birliklerinin şehirde kuşatıldığına dair iddiaları yalanlayan Zelenskiy, "Kuvvetlerimiz Pokrovsk yakınlarındaki durumu kontrol altına tutuyor." dedi.

Pokrovsk'a giren Rus askerlerine karşı çatışmaların sürdüğünü aktaran Zelenskiy, Rusların bu şehir yönünde 170 bin askeri mobilize ettiğini aktararak, "Bu çok fazla." yorumunda bulundu.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pokrovsk'a gitmek istediğini vurgulayarak, "Putin, Pokrovsk'a gideceğini söylüyor. Evet, Pokrovsk'a gelirse herkes onu alkışlayacak. Biz, bunun nasıl sonuçlanacağını anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet ve güvenlik güçlerinin yetkilileri ile bugün düzenlediği toplantıda Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımları da ele aldıklarını ifade eden Zelenskiy, bu yaptırımların artırılması gerektiğini savundu.

Zelenskiy, bugüne kadar Rusya'nın "gölge filosundan" 610 tankere yaptırım uygulandığını kaydederek, 340 tankerin de bu listeye alınması gerektiğini savundu.

"Bir Oreşnik balistik füze sistemini 2 yıl önce Rusya topraklarında imha ettik"

SBU Başkanı Vasil Malyuk ise Rusya'daki hedeflere yönelik bu yıl düzenledikleri hava saldırılarına ilişkin bilgi paylaştı.

Malyuk, yıl başından bu yana Rusya'daki petrol rafinerisi, petrol deposu ve terminali gibi altyapılara yönelik 160 saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Rusya'nın etkili bir hava savunma sistemine sahip olduğuna dikkati çeken Malyuk, düzenledikleri hava saldırılarında Rus ordusuna ait "Pantsir" tipi hava savunma sistemlerinin yüzde 48'ini imha ettiklerini savundu.

Malyuk, Rusya'nın Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar poligonunda konuşlu Oreşnik balistik füze sistemini imha ettiklerini iddia ederek, "Bunu daha önce hiç kamuoyuna açıklamamıştık." diye konuştu.

Söz konusu füze sistemini, 2 yıl önce yaz döneminde imha ettiklerini belirten Malyuk, "Yüzde 100 imha edildi. Son derece başarılı bir operasyondu. Bu durum yalnızca Başkomutana, Ukrayna Devlet Başkanı'na bildirildi ve diğer bazı ülkenin devlet başkanları da bundan haberdardı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
