Zelenskiy'nin Trump Görüşmesinde Kıyafeti Merak Ediliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde takım elbise benzeri bir kıyafet giyeceği öne sürüldü.

Axios haber platformuna konuşan ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, marttaki Trump-Zelenskiy görüşmesinde tartışma konusu olan Zelenskiy'nin takım elbise giymemesinin ardından yeni toplantıdaki kıyafetine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yetkililer, Beyaz Saray görevlilerinin, Ukraynalılara Zelenskiy'nin Trump ile yapacağı görüşmede takım elbise giyip giymeyeceğini sorduklarını ileri sürdü.

Zelenskiy'nin görüşmede hazirandaki NATO zirvesinde giydiği siyah ceket benzeri bir kıyafet giyeceğini belirten Ukraynalı bir yetkili, "Takım elbise benzeri bir kıyafet olacak ama tam takım elbise olmayacak." dedi.

ABD'li bir yetkili, Trump ile görüşmesinde Zelenskiy'nin takım elbise giymesinin "barış için iyi bir işaret olacağını" belirterek bunu yapmasını beklemediklerini, bir başka ABD'li yetkili ise "Kravat taksa harika olurdu ancak bunu beklemiyoruz." ifadesini kullandı.