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Zelenskiy'nin eşi Strazburg'a gitti

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Zelenskiy'nin eşi Strazburg'a gitti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentine gitti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentine gitti.

Zelenska, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in daveti üzerine Strazburg'a gittiğini sosyal medyadan duyurdu.

Olena Zelenksa, sosyal medya mesajında, Ukrayna'ya AB adayı statüsü verilmesindeki katkılarından ötürü von der Leyen'e teşekkür etti.

Von der Leyen ile fotoğrafını paylaşan Zelenska, Komisyon Başkanının yarın Genel Kurul'da yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasını onur konuğu olarak izleyecek.

Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Volodimir Zelenskiy Strazburg Ukrayna Fransa Güncel Haberler

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