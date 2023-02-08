Zelenskiy'nin AB Zirvesi'ne katılması bekleniyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerinin yarın yapacağı zirveye, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılması bekleniyor.

AB kaynakları, zirve hakkında basına yaptıkları bilgilendirmede, güvenlik gerekçesiyle Zelenskiy'nin ziyaretini teyit etmedi ancak böyle bir ziyaretin olacağı imasında bulundu.

Daha önce AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Zelenskiy'yi Brüksel'e davet etmişti ancak bu ziyaret yapılmamıştı.

Zelenskiy'nin yarınki toplantıda AB ülkelerinden ağır silahlar gibi askeri malzemeler başta olmak üzere yardımları artırmalarını isteyeceği ifade ediliyor.

Bugün Londra'yı ziyaret eden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüşen Zelenskiy'nin bu akşam Paris'e geçeceği, burada da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşeceği Elysee Sarayı tarafından açıklandı.

AB Zirvesi'nde Zelenskiy ile Ukrayna'ya yapılacak yardımların yanı sıra AB adaylık statüsünün verilmesinin ardından Kiev ile katılım müzakerelerinin başlayıp başlamayacağı gibi birçok konu ele alınacak.

Dondurulan varlıklar

Toplantıda, Rusya'nın savaş nedeniyle dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması ihtimali de değerlendirilecek. Yaptırımlar çerçevesinde Rusya'nın yaklaşık 300 milyar dolarlık varlığının dondurulduğu tahmin ediliyor.

Tartışılan seçenek 300 milyar dolarlık kaynağın yeni bir mekanizma ile yönetilmesini ve sağlanacak gelirlerin Ukrayna için kullanılmasını içeriyor. Bu konuda hukuki engeller nedeniyle henüz somut bir adım atılması beklenmiyor.

Rusya yaptırımları

AB liderlerinin yarınki toplantıda daha önce hazırlıkları başlayan yeni yaptırım paketini de ele alması bekleniyor.

Rusya'nın savaşta kullanabileceği çift kullanımlı teknolojilere erişimi kesmeyi amaçlayacak paket kapsamında, yaptırımların delinmesi veya çevresinden dolaşılmasına da odaklanılması amaçlanıyor.

Ayrıca, bazı AB ülkeleri Rusya'dan nükleer yakıt tedarikinin de yaptırımlar kapsamına dahil edilmesini istiyor.

Göç

Göç konusu da AB liderlerinin görüşmelerinin önemli bir kısmını oluşturacak. Son aylarda AB ülkelerine gelen düzensiz göçmen sayısının çok arttığına dikkati çeken AB yetkilileri, iltica başvurularında da büyük artış görüldüğünü, bazı AB ülkelerinin mülteci kabul kapasitesini aştığını hatırlatıyor.

Göç başlığında menşe ve transit ülkelerle işbirliğinin artırılması, iltica başvurusu kabul edilmeyenlerin geri dönüşlerinin hızlandırılması, dış sınırların güçlendirilmesi gibi konular da bulunuyor.

Ekonomi

Zirvede ekonomi konusunda ise ABD ve Çin gibi ülkelerin yeşil sanayiye yönelik sübvansiyonları karşısında Avrupa ülkelerinin neler yapabileceği değerlendirilecek.

Aralık ayında gerçekleştirilen zirvede, AB Komisyonundan Avrupa'nın rekabet gücünü desteklemek için gerekli önlemlere yönelik teklifler hazırlaması istenmişti.

Bu çerçevede, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta Avrupa'nın net sıfır emisyon alanındaki sanayisinin rekabet gücünü artırmak ve iklim dostu dönüşümü desteklemek için hazırladıkları Avrupa Yeşil Mutabakat Sanayi Planı'nı tanıttı.

Plan, AB kamu destek kurallarının gevşetilmesi, mevcut AB fonlarının yeniden yönlendirilmesi, yeşil projelere onayların hızlandırılması, çalışanların becerilerinin bu alanlara yönlendirilmesi ve kritik ham maddelerde arz güvenliğini sağlamak amacıyla yeni ticaret anlaşmaları yapılmasını içeriyordu.

Bazı AB ülkeleri birliğin ortak biçimde borçlanarak yeni bir fon kurmasını ve bununla yeşil sanayilerin desteklemesini istiyor. AB Komisyonunun planında bu unsur yer almadı.

Aralarında Almanya'nın da yer aldığı 10 ülke yeni bir fonlanma mekanizması kurulmaması gerektiğini, AB'nin mevcut fonlarının yeşil sanayi alanına aktarılmasının yeterli olacağını düşünüyor. Bu nedenle ortak borçlanılarak yeni fon kurulması toplantının en hassas konuları arasında yer alacak.