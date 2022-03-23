Zelenskiy, NATO Zirvesi öncesi Johnson'dan Ukrayna'ya destek için güvence aldı - Haberler

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Zelenskiy, NATO Zirvesi öncesi Johnson'dan Ukrayna'ya destek için güvence aldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Zelenskiy, NATO Zirvesi öncesi Johnson'dan Ukrayna'ya destek için güvence aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde yarın yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesi Ukrayna'ya destek için güvence aldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde yarın yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesi Ukrayna'ya destek için güvence aldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü. Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, NATO Liderler Zirvesi öncesi Johnson ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya destek için güvence aldığını belirterek, Johnson ile Ukrayna'ya yönelik düşmanlıkların seyrini ve savunma yardımını ele aldıklarını ifade etti.

Yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı korunmasına yardımcı olacak ekipman da dahil olmak üzere ek yardım sağlanmasına yönelik karar alınması bekleniyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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