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Zelenskiy: "NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum"

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Zelenskiy: 'NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO üyeliğinin ülkesi için en iyi güvenlik garantisi olacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO üyeliğinin ülkesi için en iyi güvenlik garantisi olacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, Kiev'i ziyaret eden eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Zelenskiy ile Johnson, görüşmede Ukrayna'ya uluslararası desteğin sürdürülmesi konularını ele aldı.

Ukrayna'nın girişimi ile "Barış Zirvesi" düzenlenmesine yönelik hazırlık konularının görüşüldüğü toplantıda, Zelenskiy, ülkesine sağladığı destekten dolayı Johnson'a teşekkür etti.

Zelenskiy, görüşmede, Ukrayna'nın NATO ile devam eden entegrasyon sürecine değinerek, "NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Savaşta, Rus ordusunun düşük motivasyonu olduğunu belirten Zelenskiy, buna rağmen daha fazla silah yardımına ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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