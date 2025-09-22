Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştüğünü belirterek, "New York'ta Genel Kurul'da yapılacak birçok toplantıdan bir gün önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile özellikle Rus saldırılarına karşı gerçek bir koruma ihtiyacı hakkında oldukça detaylı bir görüşme yaptık." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın acil ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemleri hakkında müttefiklere bilgi aktardığını kaydeden Zelenskiy, "Bu sistemlerin olması, Rusya'nın savaşma kabiliyetini önemli ölçüde etkileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Rutte ile görüşmesinde "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programının faaliyetlerini de ele aldıklarını vurgulayarak, "Mark (Rutte), diğer müttefiklerle uygun iletişim kurmayı başlattı." açıklamasını yaptı.