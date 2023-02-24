Zelenskiy, müzakerelerle ilgili Putin ile konuşacak bir şeyin olmadığını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geniş çaplı savaşın başlamasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in artık başka birisi olduğunu ifade ederek, Rusya ile müzakere masasına artık oturmayacaklarını, konuşacak bir şeyin olmadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geniş çaplı savaşın başlamasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in artık başka birisi olduğunu ifade ederek, Rusya ile müzakere masasına artık oturmayacaklarını, konuşacak bir şeyin olmadığını söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşının birinci yılı nedeniyle Kiev'de basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

AA muhabirinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da barış için müzakere masası kursa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu masada beklese, çatışmaların durması için bu müzakere önerisini kabul eder miydiniz?" sorusu üzerine Zelenskiy, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlattı.

İyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Zelenskiy, Türkiye'deki depremler nedeniyle başsağlığı dileğini ifade etti.

"Bu (Türkiye'deki depremler) bizim için de acıdır"

Türkiye'deki depremleri "büyük bir trajedi" olarak nitelendiren Zelenskiy, Türkiye'ye, kaç kişi gerektiyse profesyonel arama kurtarma ekibi ve uçaklarla yardım gönderdiklerini belirtti.

Zelenskiy, "Bu bizim için de acıdır. Savaşan bir ülke olarak, insan kayıplarını kendi acımız gibi kabul ediyoruz." dedi.

"Erdoğan, Ukrayna için önemli şeyler yaptı"

Tahıl anlaşması dahil inisiyatiflerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Rusya'nın elindeki idam edilebilecek Azov taburu esirlerini geri aldıkları için de Erdoğan'a minnettarlığını yineledi.

Zelenskiy, Erdoğan'ın Ukrayna için önemli bazı şeyler yaptığının altını çizdi.

"(Müzakereler için) Konuşulacak bir şey yok"

Putin ile barış müzakereleri için masaya oturma konusuna ilişkin Zelenskiy, "Bunu (masaya oturmayı) kabul etmiyorum. O (Erdoğan) benim pozisyonumu biliyor. Ona başvurmuştum ve onunla daha savaş öncesi konuşmuştuk. Erdoğan'a 'Putin'i masaya oturtun.' demiştim. Birçoğuna bunu söylemiştim. Müzakere masasına oturtun Putin'i. Geniş çaplı savaş riskinin engellenmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Erdoğan'ın güçlü olduğunu ancak sadece Erdoğan'ın değil başkalarının da Putin'i masaya oturtamadığını dile getirerek, "Şimdi o (Erdoğan) bunu yapabileceğini düşünüyor. Şimdi de biz bunu yapamayız. Bu (Putin) artık başka birisi. Konuşacak kimse yok ve konuşulacak hiçbir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Savaşın gerçekten bitmesini istiyorum"

Asıl amaçlarının ülkesinin toprak bütünlüğünü savunması olduğunu dile getiren Zelenskiy, savaşın bitmesi ve barışın olmasını istediklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes (Ukraynalılar) tüm bölgelerimizi özgürleştirmek istiyor. Kazanmayı çok istiyoruz çünkü hak ediyoruz. Savaşın gerçekten bitmesini istiyorum. Barışı çok istiyoruz."

Rus güçlerinin elindeki Ukrayna topraklarının tekrar kontrol altına alınması için gereken hazırlıkları yaptıklarını belirten Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Her şey bize bağlı. Hepimize bağlı. Askeri adımlar var, onlara hazırlanıyoruz. Mental olarak hazırız. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Silahlarlat akviyelerle tugayların oluşumuyla özellikle farklı kategorilerde ve farklı nitelikteki saldırı tugaylarının oluşumuyla hazırlanıyoruz."

"Rusya NATO'nun sınırlarına kadar gidebilir"

Zelenskiy, konuşmasında ABD'nin Ukrayna'ya verdiği silah desteğinin önemine değinerek, söz konusu yardımın sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'nin Ukrayna'ya silah desteğinin azaltılması durumunda ülkesi ile beraber NATO üyesi devletlerin de tehlike ile karşı karşıya kalabileceğini savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Üçüncü dünya savaşını kim ister ki? Gerçekten riske atmak istiyorlar mı? Amerika NATO ülkelerini asla terk etmeyecek, asla. Ukrayna ise şu ya da bu yardımın zayıflaması nedeniyle ayakta kalamaz hale gelirse, Rusya NATO ülkelerine uzanacak."

"Çin'in Ukrayna hakkında konuşmaya başlaması fena değil"

Zelenskiy, Çin'in Ukrayna'daki savaş ile ilgili oluşturduğu 12 maddelik bir barış planı hakkında yorum yaparak, "Bana öyle geliyor ki bu, Çin'in bir barış planı, bir çözüm ya da bir deklarasyonu değildi. Bana öyle geliyor ki Çin sadece düşüncelerini gösterdi. Çin'in Ukrayna hakkında konuşmaya başlaması fena değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada katılmadığı görüşlerin de yer aldığına dikkati çeken Zelenskiy, "Katılmadığım görüşler var. Bana öyle geliyor ki tüm dünya aynı fikirde değil. Çin ile birlikte çalışmalıyız. Görevimiz bazılarını izole etmek için herkesi bir araya getirmek." ifadelerini kullandı.

"Biz kazanacağız"

Savaşın kazanılması ve işgal altındaki toprakların geri alması için mücadele ederek zaferi bu yıl içinde elde etmeleri için çaba sarf edeceklerini belirten Zelenekiy, "24 Şubat 2024'te şu anki durumda olacağımızı düşünmek bile istemiyorum. Korkunç olurdu. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Biz kazanacağız." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığının verilerine göre basın toplantısı için 170 basın kuruluşundan 300'e yakın gazeteci akreditasyon için başvurdu.