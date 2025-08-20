Zelenskiy, Mikola Toçitskiy'i Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Olarak Atadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğine, eski Kültür ve Stratejik Haberleşme Bakanı Mikola Toçitskiy'i atadı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Zelenskiy, Toçitskiy'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğine atanmasına ilişkin bir kararname imzaladı.

Eylül 2024'ten Temmuz 2025'e kadar Kültür ve Stratejik Haberleşme Bakanı olarak görev yapan Mikola Toçitskiy, 603/2025 sayılı kararname ile Ukrayna'nın Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi oldu.

Zelenskiy'nin aynı gün imzaladığı 602/2025 sayılı diğer bir kararnameyle ise Aralık 2019'dan bu yana Ukrayna'nın Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Boris Tarasyuk'un görevine son verildi.