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Zelenskiy, Londra'da Barış Görüşmeleri Düzenleyecek

Zelenskiy, Londra'da Barış Görüşmeleri Düzenleyecek
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere, Fransa ve ABD ile barış görüşmelerinin çarşamba günü Londra'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Koşulsuz bir ateşkesin barışa giden ilk adım olması gerektiğini vurguladı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere, Fransa ve ABD ile barış görüşmelerinin çarşamba günü Londra'da yapılacağını duyurdu.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere, Fransa ve ABD ile barış görüşmelerinin çarşamba günü Londra'da yapılacağını duyurdu.

Zelenskiy pazartesi günü yaptığı açıklamada, koşulsuz bir ateşkesin barışa doğru atılacak ilk adım olması gerektiğini vurguladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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