Zelenskiy, liderler görüşmeden ateşkes sağlanmasının mümkün olmayabileceğini belirtti

Zelenskiy, liderler görüşmeden ateşkes sağlanmasının mümkün olmayabileceğini belirtti
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönündeki ateşkesin sağlanmasının liderler görüşmeden mümkün olmayabileceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönündeki ateşkesin sağlanmasının liderler görüşmeden mümkün olmayabileceğini söyledi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Nordik ülkeleri ve Ukrayna'dan temsilcilerin katılımıyla düzenlenen Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi'ne katılan Zelenskiy, savaşı sona erdirmek yönünde İstanbul'da düzenlenen müzakereleri değerlendirdi.

Gazetecilerin sorularını Zoom aracılığıyla yanıtlayan Zelenskiy, Türkiye'de gerçekleşen müzakerelerde, Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takasının yapılmasına yönelik kararın alındığını anımsatarak, "Askerlerimiz takas edilecek. 1000'e karşı 1000 olacak. Ayrıca 200'e karşı 200 daha eklenebilir." dedi.

Ayrıca karşılıklı olarak 6 bin askerin cesedinin de takası için anlaştıklarını dile getiren Zelenskiy, "Tarafımız, Rus tarafına 6 bin Rus (askerin) cesedi teslim etmeyi kabul etti ancak bu konunun çok dikkatli şekilde incelenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bu tür bir görüşme yapmak için hazır olduğunu telefon konuşması sırasında ilettiğini aktaran Zelenskiy, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Liderler düzeyinde bir görüşmeyi desteklediğimi söyledim. Çünkü, bizim görüşmemiz olmadan ateşkes olmayacağı izlenimine sahibim." diye konuştu.

Rusların, cephede ölen askerlerin cesetlerini almak için Ukrayna'ya 2 veya 3 günlük ateşkes teklif etmelerinin mantıklı olmadığını savunan Zelenskiy, ateşkesin aslında insanların öldürülmemesi için bir çözüm olduğunu söyledi.

Ateşkesin sağlanması için Rusya'nın Ukrayna heyetine ilettiği memorandum hakkında da konuşan Zelenskiy, belgeyi henüz tam olarak okumadığını dile getirdi.

Rusların hazırladığı memorandumla ilgili bazı bilgiler aldığını belirten Zelenskiy, söz konusu belgenin daha çok "Rusya'nın ültimatomuna" benzediğini ifade etti.

Zelenskiy ayrıca, Litvanya'daki temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldiğini kaydederek Ukrayna'nın, NATO'nun Lahey Zirvesi'ne davet edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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