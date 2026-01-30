Zelenskiy: Zorlu Kış Koşullarında Ukrayna Kentlerine Yönelik Saldırıların Durmasını Bekliyoruz

KİEV, 30 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, aşırı kış koşullarında Ukrayna kentlerinin hedef alınmaması konusunda ABD ile Rusya arasında varılan anlaşmaların uygulanmasını beklediğini söyledi.

Zelenskiy perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz bu konuyu Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüşmüştü. Anlaşmaların uygulanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy bu tür "gerginliği azaltmaya yönelik adımların savaşın sona erdirilmesi konusunda gerçek ilerlemeye katkı sağladığını" da sözlerine ekledi.

Günün erken saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den şiddetli soğuk hava nedeniyle bir hafta boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev ve diğer kentlere saldırı düzenlenmemesini istediğini açıklamıştı.