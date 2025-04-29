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Zelenskiy, Kalıcı Barış İçin İşbirliği Çağrısı Yaptı

Zelenskiy, Kalıcı Barış İçin İşbirliği Çağrısı Yaptı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Varşova'da düzenlenen Üç Deniz Girişimi zirvesinde, ülkesinin topraklarını kaybetmeden kalıcı barış sağlanmasını istediklerini belirtti. Zelenskiy, enerji sorunları ve güvenlik alanında işbirliği çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin topraklarını kaybetmeden kalıcı barışın sağlanmasını istediklerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Üç Deniz Girişimi'nin 10. zirvesine video konferans yoluyla katıldı.

Zirvedeki liderlere hitaben konuşan Zelenskiy, Üç Deniz Girişimi formatının sürmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İspanya ve Portekiz'de meydana gelen elektrik kesintilerine değinen Zelenskiy, bu tür sorunlara karşı ortak mücadele vermek için benzer formatların önemini vurguladı.

Zelenskiy, enerji sorunları ve siber saldırılara karşı oldukça zengin bir tecrübeye sahip olduklarını belirterek "Ukrayna'nın eşsiz bilgi ve deneyimi var, bunları paylaşmaya hazırız. Özellikle enerjinin bölgemizde ilk hedeflerden biri olma ihtimalinin yüksek olduğu şu dönemde." ifadelerini kullandı.

Zirveye katılan ülkelere, Rusya'dan gelebilecek olası tehlikelere karşı güvenlik alanında işbirliği çağrısında bulunan Zelenskiy, "Ukrayna bunu, Üç Deniz formatında uygulamayı öneriyor." diye konuştu.

Kalıcı barışa ihtiyacımız var

Zelenskiy konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik devam eden çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kalıcı bir barışa ihtiyaç duyduklarını ifade eden Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz Avrupa ve ABD'nin güçlü ortaklar olarak kalmasını istiyoruz. Hepimiz bu savaşın adil bir şekilde sona ermesini, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e hiçbir ödül verilmeden, hele ki bir karış toprak verilmeden sona ermesini istiyoruz."

Rusya'nın savaşı uzatmak istediğini savunan Zelenskiy, barış sağlanması için öncelikle 30 günlük bir ateşkesin uygulanması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

Rusya'nın yaz aylarında Belarus'ta askeri tatbikat düzenleyeceğine dair bilgilere sahip olduklarını aktaran Zelenskiy, söz konusu tatbikatın bazı Avrupa ülkeleri için tehlike yaratabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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